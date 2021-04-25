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Уверена, у Евросоюза будет достаточно доз, чтобы в июле привить 70% взрослого населения – У. Ляйен

Автор:  
Арнур Рахимбеков
25 Апреля 2021, 13:11
Уверена, у Евросоюза будет достаточно доз, чтобы в июле привить 70% взрослого населения – У. Ляйен

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен посетила завод по изготовлению вакцин в бельгийском городе Пуурс, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Главу Еврокомиссии сопровождал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. В беседе с сотрудниками предприятия, которое производит вакцину «Pfizer», высокопоставленные гости поблагодарили их за круглосуточную работу по выпуску вакцины.

«Они (работники) играют важную роль в достижении нашей цели - охватить вакцинацией 70% взрослого населения к июлю, - сказала У. Ляйен. - Наша кампания вакцинации набирает обороты. Уверена, что у Евросоюза будет достаточно доз, чтобы в июле привить планируемое количество взрослых».

Предприятие в бельгийском городе Пуурс производит в год 1 млрд доз вакцин компании Pfizer. В этом месяце Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило увеличение производственных мощностей этого завода еще на 20%. Это решение делает предприятие одним из крупнейших мест по производству медикаментов в Европе.

Благодаря хорошо организованному производству на заводе в Пуурс, мы можем достичь наших задач по вакцинации к июлю текущего года. И если это будет необходимо, мы можем организовать привитие от опасного вируса детей и подростков, заявила глава Еврокомиссии.


Здравоохранение   Евросоюз   Общество   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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