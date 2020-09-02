Уверен, что нынешнее Послание Президента станет стратегией казахстанского успеха - ученый

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Каждое Послание Президента РК – есть всегда попытка определить наиболее уязвимые зоны общественной, экономической, политической, государственной жизни и обозначить наиболее перспективные методы преодоления сложностей, проблем, существующих в казахстанском обществе. Такое мнение озвучил профессор кафедры философии и теории культуры Карагандинского университета имени Е.А. Букетова доктор философских наук Байжол Карипбаев, передает МИА «Казинформ».

«Нынешнее Послание озвучено в очень сложный для Казахстана и всего мирового сообщества период. Пандемия внесла свои серьезные коррективы. Именно поэтому с особым вниманием и надеждой мы прослушали Послание Касым-Жомарта Токаева. В Послании дается серьезная, научно-обоснованная программа действий по реорганизации многих государственных структур, созданию новых структурных подразделений, которые будут решать задачи динамизации экономической и политической жизни современного Казахстана», - отметил спикер.

По его словам, в Послании особое внимание уделено судьбам малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса, денежно-кредитной, налоговой политики. Государство гарантирует заботу и помощь тем секторам экономики, которые особенно пострадали в период пандемии.

«В Послании заявлено о создании Агентства по стратегическому планированию и реформам. Думается, что эта структура станет центром креативных идей, перспективных установок, разработке прогностических программ», - выразил мнение ученый.

Объявленные Президентом приоритеты должны стать базой для формирования обновленных жизненных стратегий каждого казахстанца, убежден он.

«С особым интересом я, как работник образования, воспринял слова Президента РК, посвященные этой социально значимой сфере. Дистанционное образование необходимо воспринять как компромисс, который решает образовательные задачи в данный период. Но приоритетным является все-таки классическое образование «глаза в глаза». Такое понимание вселяет надежду и уверенность, что поколения обучающихся скоро вернется в наши аудитории, классы, лаборатории. В этом смысле особая ответственность ложится на нас, педагогов. Ответственность определяется необходимостью подготовки таких учебных материалов (учебников, пособий, хрестоматий, монографий), которые отвечают современным образовательным трендам и предвосхищают формирующиеся тенденции оперативного знания и научно-исследовательских программ.

Уверен, что нынешнее Послание Президента РК станет стратегией казахстанского успеха, маркером казахстанской идентичности», - заключил Б. Карипбаев.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.