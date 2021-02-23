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    07:29, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Увеличивать закупку местных товаров будут крупные предприятия Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области вопрос увеличения в закупках системообразующими предприятиями местного содержания в приоритете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На онлайн-совещании с участием акима области Жениса Касымбека, промышленников и руководства корпорации «Казахмыс» обсудили результаты развития местного содержания в 2020 году и планы на этот год, а также проблемные вопросы товаропроизводителей.

    «По итогам 2020 года общая сумма закупок по товарам составила 121,9 млрд тенге, казахстанское содержание - 56,7 млрд тенге, или 46,5%. В том числе у карагандинских производителей было закуплено несырьевых товаров на 12,3 млрд тенге. Что касается планов на 2021 год, то совместно с корпорацией «Казахмыс» отработан перечень товаропроизводителей для включения в проект меморандума. И в ближайшее время планируется его подписание», - сообщил и. о. руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Андрей Уманцев.

    Несмотря на всё увеличивающееся местное содержание в закупках, доля импорта остаётся довольно большой. Так, в прошлом году промышленным гигантом в основном импортировались техника и оборудование, которые не производятся в Казахстане.

    Но, как было отмечено на совещании, по определённым видам продукции в области есть возможности для импортозамещения. К примеру, компании было рекомендовано налаживать более тесное сотрудничество с карагандинскими производителями светодиодных светильников, а не приобретать их извне. А также не импортировать сварочные электроды, а закупать их на карагандинском заводе.

    В целом корпорации было предложено максимально использовать потенциал товаропроизводителей Карагандинской области.

    «Работа по увеличению доли местного содержания в закупках ведётся, но вместе с тем имеются резервы для сотрудничества, которые мы должны реализовать. Необходимо обеспечить максимальную прозрачность проведения закупок для привлечения местных товаропроизводителей», - поручил Женис Касымбек.

    Работа по развитию местного содержания в закупках промышленных гигантов находится на постоянном контроле.

    Теги:
    Карагандинская область Экономика
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