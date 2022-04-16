Увеличивать штат будут в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О дефиците сотрудников полиции для патрулирования автодорог заявил Премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расчеты сил и средств комплексных сил полиции, в том числе численность нарядов на автодорогах международного, республиканского и областного значения, определяются в соответствии с приказами МВД, исходя из значимости автотрасс и загруженности потока транспортных средств», - написал А. Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, учитывая значительную протяженность казахстанских автодорог, отмечается нехватка сотрудников полиции, привлекаемых для их патрулирования.

«Неукомплектованность экипажей патрульной полиции на загородных трассах составляет 575 единиц. В марте текущего года Главой государства одобрено поэтапное увеличение штатной численности МВД, в том числе сотрудников патрульной полиции», - заключил глава Кабмина.