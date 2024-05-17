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    17:05, 17 Май 2024 | GMT +6

    Увеличивается количество рейсов между Казахстаном и Китаем

    Израиль рейсы
    Фото: Шыгырбаев Максат/Kazinform

    С 30 мая 2024 года авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить количество рейсов по маршруту Астана – Урумчи с 2 до 3 рейсов в неделю, передает агентство Kazinform.

    Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737 (емкость от 128 до 178 кресел). Тем самым, по итогам визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китай в октябре 2023 года, общее количество рейсов между странами увеличивается с 27 до 43 рейсов в неделю.

    Рост количества рейсов между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, а также развитию конкуренции на рынке международных авиаперевозок и снижению цен на авиабилеты.

    Теги:
    Туризм Самолет Авиация Китай Астана КНР КГА
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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