Увеличивается количество людей, въезжающих в Казахстан с нелегальными документами

АСТАНА.КАЗИНФОРМ – Сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций состоялся брифинг по итогам работы Пограничной службы КНБ РК за первое полугодие текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга первый заместитель начальника Департамента охраны границы ПС КНБ РК, полковник Серик Ахметкалиев отметил, что за I полугодие текущего года на государственной границе было выявлено и пресечено 1 183 правонарушения.

«В результате противодействия незаконному вылову рыбных ресурсов в Каспийском море изъято более 240 километров браконьерских рыболовных снастей (этот показатель увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом). В естественную среду обитания направлено 592 осетровых и 5 256 рыб частиковых пород. Предотвращен экономический ущерб на сумму более 1,5 млрд тенге», - сказал представитель КНБ.

Также спикер отметил, что на сегодняшний день на добровольной основе к защите государственной границы привлекается более 1200 дружинников. С их помощью пресечено 60 правонарушений.

Как рассказывает спикер, с начала года было задержано 210 иностранцев, пытавшихся нелегально перебраться в Европу через территорию Казахстана.

«Основные маршруты нелегальной миграции начинаются от южных соседей и проходят через Российскую Федерацию, а затем направляются в страны Евросоюза. Позже количество попыток граждан других стран нарушить границу начало увеличиваться. Они приезжают в нашу страну по транзитной или туристической визе, а затем пытаются нелегально пересечь границу и выехать в соседнюю Россию. Только за июль текущего года Пограничная служба выявила более 210 иностранных граждан, которые пытались незаконно пересечь казахстанско-российскую границу. К ним были применены административно-правовые меры Республики Казахстан, после чего они были высланы из страны», - поделился Серик Ахметкалиев.

Спикер также отметил, что ведется работа по выявлению граждан Казахстана, оказывающих нелегальным мигрантам помощь за вознаграждение.

«Например, в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях были зафиксированы случаи подвоза иностранных граждан непосредственно к линии границы. В связи с этим сообщаем, что незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан, нарушение её режима, а также оказание помощи в этом незаконном действии влекут за собой уголовную и административную ответственность для наших граждан», - добавил он.

Как рассказывает первый заместитель начальника Департамента пограничного контроля ПС КНБ РК Гани Агадилов, в текущем году пограничной службой РК было предотвращено перемещение через границу более 940 кг тяжелых наркотических средств.

«Пограничной службой проводится активная работа по пресечению незаконного оборота наркотиков на путях международных сообщений. С начала года предотвратили перемещение через границу более 940 кг тяжелых наркотических средств, таких как «героин», «смола каннабиса», а также так называемый «афганский чарс» и другие», - сказал сказал Гани Агадилов.

По словам спикера, наркотики задерживались в особо крупных объемах на пунктах пропуска Туркестанской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей. По всем фактам контрабанды наркотиков были возбуждены уголовные дела.

Также в этом году за 7 месяцев через границу Казахстана пересекли 20,5 млн человек.

«На данный момент по всему периметру Республики Казахстан определены 101 пункт пропуска постановлениями Правительства Республики Казахстан, включая авиационные, морские, речные, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска. С Китайской Народной Республикой у нас сегодня открыты и функционируют 7 пунктов пропуска, с Кыргызской Республикой – 8, с Республикой Узбекистан – 11, с Туркменистаном – 2, с Российской Федерацией – 51. Также есть 3 морских и 19 авиационных пунктов пропуска. Все упомянутые пункты пропуска функционируют в штатном режиме, согласно соглашениям между государствами», - сказал Гани Агадилов.

В пунктах пропуска пограничниками осуществляется проверка документов, чтобы убедиться в законности пересечения границы. Они также проверяют основания для въезда или выезда из страны с помощью информационных систем Пограничной службы. Кроме того, проводится досмотр транспортных средств, чтобы выявить нарушителей границы и предотвратить провоз запрещенных материалов и предметов. К таким материалам относятся оружие, боеприпасы, наркотические вещества, а также взрывчатые, радиоактивные и отравляющие вещества.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за первые 7 месяцев 2023 года количество пересечений людей и транспортных средств увеличилось вдвое. Это было обусловлено повышением транспортно-транзитного потенциала страны, открытием новых авиамаршрутов и упрощением визового и иммиграционного режимов для иностранцев с целью стимулирования развития въездного туризма. За данный период через государственную границу было перевезено 20 527 689 человек и 4 492 435 транспортных средств. В среднем, через него в сутки проходит до 190 тысяч человек, включая до 90 тысяч иностранцев, а также до 30 тысяч автомобилей», - добавил Гани Агадилов.

Он также отметил, что сотрудники ведомства пресекли попытку вывоза иностранной валюты на сумму свыше 2,8 млрд тенге.

«В 324 случаях предотвращен вывоз иностранной валюты на сумму свыше 2,8 млрд тенге и 12 попыток незаконного ввоза ювелирных изделий на сумму более 184 млн тенге», - сказал Гани Агадилов.

По его словам, были выявлены лица, пытавшиеся переправить оружие через границу.

«В 166 случаях пресечены попытки незаконного перемещения через границу оружия различного калибра и боеприпасов. Выявлено и передано на экспертизу 3 335 книг и брошюр религиозного характера», - добавил первый заместитель начальника пограничного контроля.

В ходе брифинга журналисты задали вопрос представителям КНБ о случаях суицида среди военнослужащих Пограничной службы.

По словам заместителя начальника департамента воспитательной, идеологической и кадровой работы погранслужбы КНБ Ерика Берикова, причины суицида могут быть разными. Сюда включаются семейно-бытовые факторы, а также некоторые психологические аспекты.

«Причины бывают разные. Это семейно-бытовые факторы, а также некоторые психологические моменты. Как уже упоминалось, игровая зависимость также является одной из причин. Бывали случаи, когда в долговые обязательства попадали военнослужащие и они принимали такое решение», - сказал Ерик Бериков.

Журналисты также задали вопрос о возможной роли дедовщины в данных инцидентах.

«Дедовщины в пограничной службе нет. Срок службы для наших военнослужащих составляет всего один год. Следовательно, при увольнении и последующем призыве их пути вообще не пересекаются. Поэтому дедовщины у нас в армии нет», - подчеркнул спикер.

Он также отметил, что после гибели военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области в августе прошлого года пять человек были уволены со своих должностей.

«Следственные действия по данному факту завершены, и материалы были направлены в военный суд Шымкентского гарнизона. Теперь, в соответствии с требованиями закона, я не могу публиковать материалы расследования», - сказал Е.Бериков.

По словам спикера, после данного инцидента было уволено 5 человек. Со своих должностей сняты начальник областного департамента, руководитель пограничного управления, начальник заставы и соответствующие заместители по воспитательной работе.

Напомним, в августе прошлого года Бибигуль Рамазан на своей странице в Facebook сообщила, что 18-летний солдат-срочник скончался в Жамбылской области. По ее словам, он совершил суицид.

Сообщалось, что подозреваемый по факту смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области находится под стражей.

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, рассказал, что по факту смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области было проведено внутреннее расследование, и ряд лиц был отстранен от своих должностей.