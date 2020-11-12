Увеличивается количество «красных зон» и завозных случаев COVID-19 в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане, ситуации в регионах и соблюдении ограничительных мер рассказал вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане по состоянию на 12 ноября зарегистрировано 118 941 больной. Из них выздоровело 108 632 больных, на лечении находится 7 941 больной, умерло, к сожалению, 1 899 человек», - сказал Ерлан Киясов.

Спикер добавил, что за последние сутки в стране зарегистрировано 587 человек с положительным результатом COVID-19.

«Зарегистрировано 39 545 вероятных случаев COVID-19 ПЦР минус. Из них выздоровело 29 351 человек, на лечении 9 782 больных, умерло, к сожалению, 412 человек. За последние сутки зарегистрировано 188 случаев COVID-19 минус», - добавил Ерлан Киясов.

Он также остановился на ситуации в регионах.

«За последние две недели в регионах отмечается рост заболеваемости COVID. Рост заболеваемости отмечается п рактически во всех регионах, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 1,7 раз. 45% заболеваемости в целом по республике приходится на ВКО. Значительный рост заболеваемости отмечается в Костанайской области - в 4 раза, ЗКО - в 3,2 раза, в Павлодарской области - в 2,7 раза», - уточнил Ерлан Киясов.

Спикер сообщил и о завозных случаях COVID-19

«В соответствии с постановлением главного санитарного врача РК с 00.00 часов 6 октября 2020 года на автомобильных пропусках на границе введены ограничения. С момента введения ограничений государственную границу пересекли 196 тыс. человек, у 364 выявлен положительный результат, в последнюю неделю - 98 случаев», - сообщил Ерлан Киясов.

Он также рассказал о ситуации с международными авиарейсами.

«Международными авиарейсами прибыло 69 953 пассажира, протестировано 8 827, выявлено с положительным результатом 48. Из них 16 прибывших из Турции, 18 - из Египта, пять - из ОАЭ, семь - из Республики Беларусь и двое - из Российской Федерации», - отметил Ерлан Киясов.

В связи с увеличением завозных случаев КВИ в Казахстане ужесточают порядок пересечения госграницы и приостанавливают безвизовые режимы пребывания иностранных граждан. Представители Министерства здравоохранения заявили, что, учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию в приграничных регионах, регистрацию завозных случаев из РФ, Узбекистана, Киргизии, ужесточен порядок пересечения государственной границы РК

В частности, принято решение о внесении изменений в порядок пересечения государственной границы РК для иностранцев, имеющих вид на жительство на территории страны и для членов их семей, и для иностранцев, являющихся членами семей граждан РК. Указанные лица могут пересекать госграницу не более одного раза в 90 суток. Также до 1 мая 2021 года продлено приостановление безвизового режима для граждан 57 стран, до 1 января 2021 года приостановлено действие 72-часового безвизового пребывания на территории РК транзитных пассажиров из КНР и Индии.

К сожалению, по данным ведомства, выявлены новые случаи заражения COVID-19 среди школьников.

«С начала учебного года среди школьников зарегистрировано 825 случаев КВИ, в том числе 261 среди детей, обучающихся в дежурных классах, и 564 случая среди детей, обучающихся дистанционно», - сказал Ерлан Киясов.

За последнюю неделю, по его словам, зарегистрировано 62 случая среди школьников, обучающихся в дежурных классах в 9 регионах.

«Наибольшее количество заболевших школьников отмечается в ВКО – 32, Павлодарской области -12 и ЗКО. В остальных регионах зарегистрированы единичные случаи», - добавил Ерлан Киясов.

Вице-министр также рассказал, какие регионы Казахстана попали в «красную зону» по коронавирусу.

По его словам, на сегодня в «красную зону» попали Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Западно-Казахстанская и Костанайская области. В «желтой зоне» находятся Акмолинская область и Нур-Султан. Остальные регионы находятся в «зеленой зоне». Отметим, раньше в «красной зоне» были только Восточно-Казахстанская и Павлодарская области.