Увеличивается число малых предприятий в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области число малых предприятий, по данным на июнь текущего года, составило 9 626 единиц. Это четвертое место в республике после Алматы, Астаны и Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Аltaynews.kz.

По данным комитета статистики министерства национальной экономики РК, количество работающих малых предприятий в Казахстане в июне достигло 147 тысяч, что почти на 9% больше, чем год назад. Среди сфер деятельности наибольшее количество малых активных предприятий сконцентрировано в торговле, образовании и строительстве.

Самый серьезный годовой прирост малых предприятий зафиксирован в Астане. В столице число таких компаний за год увеличилось сразу вдвое и составило почти 24 тысячи. Восток Казахстана находится на четвертом месте по стране, число малых предприятий в нашей области составило 9 626 единиц.

Число стартапов в стране выросло более чем на 23% за год и составило свыше 46 тысяч. Среди отраслей наибольшее число новых малых компаний приходится на сферу торговли, строительства и научно-технической деятельности, отмечено в сообщении комитета статистики.

Наибольшее их количество - 14 213 новых предприятий пришлось на финансовый центр - Алматы. На востоке страны, по данным на июнь текущего года, насчитывается 1 367 новых малых предприятий. По этому показателю ВКО в разрезе республики придерживается «золотой середины».