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Увеличивается авиасообщение между Нур-Султаном и Ташкентом

Автор:  
Мадибек Джанибеков
2 Марта 2021, 14:51
Увеличивается авиасообщение между Нур-Султаном и Ташкентом

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – До 8 рейсов в неделю увеличится авиасообщение между столицами Казахстана и Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель министра транспорта Узбекистана Жасур Чориев в рамках круглого стола «Транспортная дипломатия Узбекистана: международно-правовые основы регионального сотрудничества».

«Буквально вчера мы договорились с нашими казахстанскими партнерами увеличить количество регулярных авиарейсов между нашими столицами. Ранее между Нур-Султаном и Ташкентом было два рейса, выполняемых каждым из национальных авиаперевозчиков, теперь на паритетной основе будет 4 рейса с каждой стороны, т.е. всего 8 рейсов в неделю», - сообщил спикер.

По заявлению Ж.Чориева указанные авиарейсы начнут функционировать уже в течение ближайшей недели.

Кроме того, вице-министр добавил, что недавно выдано разрешение авиакомпании «SСAT» на выполнение регулярных полетов между Актау и Ургенчем.


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