Увеличится список вузов Франции, в которых можно учиться по программе «Болашак»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках Международного форума Астана Министерство науки и высшего образования РК и Центр международных программ подписали меморандум с Посольством Франции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, председатель правления АО «Центр международных программ» Олжас Сакенов, Посол Франции в Казахстане Дидье Канесс подписали документ, разрешающий молодежи Казахстана обучаться в высших учебных заведениях Франции.

«Мы не должны потерять этот рынок для Казахстана. Именно поэтому мы расширяем список высших учебных заведений Франции, в которых можно учиться по «Болашак». Если в настоящее время насчитывается 6 высших учебных заведений, то теперь нам нужно увеличить список до 12-15. В ходе официального визита нашего Президента во Францию ​​были заключены крупные документы. Мы, в свой черед, подписали соглашение с Министерством высшего образования Франции. Оно предусматривает усиление образования и научно-технической подготовки по программе «Болашак». Франция входит в число самых технологически развитых стран. Имеются сильные лаборатории в области биотехнологии, биомедицины, космоса, воздушного транспорта. То есть входит в число сильнейших технологических государств Европы. Поэтому мы хотим развивать тесные связи с французскими лабораториями и высшими учебными заведениями», - сказал С.Нурбек в ходе церемония подписания меморандума.

Также глава ведомства сообщил, что в ноябре текущего года в Казахстане планируется провести первую казахстанско-французскую конференцию по высшему образованию, куда приедет большая делегация.

Посол Франции Дидье Канесс отметил, что у французского языка большое будущее, даже если он не может конкурировать с английским языком.

«Франция славится и гордится высоким уровнем высшего образования. Еще одним приоритетом Франции является доступное образование. У нас есть положение о бесплатном обучении в государственных высших учебных заведениях для французских студентов, а также для молодежи из стран Евросоюза. Студенты из других стран оплачивают одну треть обучения. К примеру, на годовое обучение в среднем уходит 3 тысячи евро. В связи с этим, я хотел бы подчеркнуть, что французский язык – это язык будущего. Но он не может конкурировать с английским языком», - подчеркнул посол.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что до 2029 года в Казахстане планируется открытие филиалов 12 зарубежных университетов. Также к учебному процессу будут привлечены ведущие профессоры и исследователи.