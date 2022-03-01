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Увеличится ответственность каждого партийца – сенатор

1 Марта 2022 22:06
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Увеличится ответственность каждого партийца – сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Ляззат Калтаева прокомментировала состоявшийся съезд правящей партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

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«Закончился внеочередной съезд партии, который непросто привнёс ребрендинг, какие-то внешние атрибутики, озвучил совершенно новые подходы и реформы в нашей партии, которая должна измениться в соответствии с тем, что меняется время, меняются наши люди и требования, меняется вся обстановка в мире.

Поэтому сегодня говорилось очень много о том, как будет меняться партия, но в первую очередь, по моему мнению, партия меняется по принципу «лучше меньше, да лучше». Будут уменьшены все бюрократические аппараты, уменьшены количественные составы всевозможных советов. За то увеличится адресно ответственность каждого, особенного руководящего состава, в том числе членов Бюро, у которых у каждого будет свое направление.

На всех уровнях руководящий состав будет отвечать за конкретные меры и направления в деятельности партии.

Второе, появилось возможность у первичных партийных организации быть более самостоятельными и делать конкретные дела. То есть, раньше все партийные ячеек отправляли взносы в аппарат партии, то теперь 20% этих взносов будут возвращаться в партийные ячейки, и они смогут распоряжаться ими и могут осуществлять реальную деятельность на своём уровне.

Это все делается для того чтобы в первую очередь убрать тот отрыв, который произошел или сократить тот отрыв партии от народа Казахстана. Для этого будет созданы различные площадки. Самое главное партийцы, руководство партий будут напрямую работать, в первую очередь, с населением.

Также важное и современное предложение, по-моему, использовать BIG DATA для того чтобы оценивать какие вопросы чаще всего встречаются, какие наиболее актуальные. Вот именно эти вопросы партия должна будет решать», - сказала Ляззат Калтаева.


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#Сенат   #Нур Отан   #Съезд партии Аманат  
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