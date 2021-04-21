Увеличить зарплату техническим работникам просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Максат Раманкулов обратился с депутатским запросом к заместителю Премьер-Министра Ералы Тугжанову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство постоянно уделяет внимание социальной сфере, это особенно проявилось в период пандемии. Именно в период пандемии был принят закон «О статусе педагога», были введены доплаты врачам. Ежегодно педагогам и врачам увеличиваются зарплаты на 20-30%, это все очень правильно, мы признательны и поддерживаем такой подход. В то же время в партию «Акжол» обращаются рядовые сотрудники данных секторов, то есть те же санитары, водители скорой помощи, служащие музеев, школ, библиотек, архивов и т д., с жалобами на то, что если для их коллег ежегодно государство увеличивает зарплаты, то оклады технических работников, в тех же самых сферах остаются неизменными многие годы», - сказал Максат Раманкулов на пленарном заседании Мажилиса.

В пример он привел программу «Рухани жангыру», а также работу по реабилитации жертв голода и репрессий.

«Основная нагрузка в этой деятельности ложится на работников архивов, музеев и библиотек, историков, искусствоведов и других специалистов. Между тем, в данной сфере у служащих среднего звена даже с высшим образованием средняя заработная плата составляет около 60 тысяч тенге. Заработная плата у водителей скорой помощи – около 70-75 тысяч тенге и не повышалась уже более 5 лет, у технических работников школ и детсадов – около 50 тысяч тг. Многие из этих людей являются настоящими энтузиастами, которые преданы своей работе и работают так десятилетиями. Между тем, никто не отменял экономического характера инфляции, госорганы регулярно соглашаются на увеличение тарифов монополистов в ЖКХ, не говоря уже о росте цен на товары и продукты питания», - отметил депутат.

По его словам, эта категория наших граждан не может позволить себе жильё даже в ипотеку и десятилетиями кочуют по съёмным квартирам. На свою зарплату они не могут себя нормально одеть, содержать детей, решать насущные житейские проблемы.

«Мы считаем, что защита интересов технического персонала в социальной сфере, то есть в системе образования, здравоохранения, культуры, осталась за рамками внимания государства. В этой связи фракция «Ак жол» считает необходимым при повышении зарплаты в социальной сфере одновременно повышать оклады технических работников», - заключил М. Раманкулов.



