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    18:47, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Увеличить зарплаты госслужащим в регионах предложили в РК

    деньги
    Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

    Увеличить заработную плату госслужащим предложил заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, на сегодня в регионах низкий размер оплаты отдельных категорий госслужащих акиматов и ревизионных комиссий, отчего наблюдается текучесть кадров.

    — По статистике, среднемесячная заработная плата по Карагандинской области за 2023 год составила 367 тысяч тенге, по Казахстану — 394 тысячи тенге. При этом на крупных предприятиях нашей области хорошие специалисты могут зарабатывать от 800 тысяч до 1 миллиона тенге. Должностной оклад главного специалиста на уровне района блока А, в зависимости от стажа, составляет всего лишь максимально 260 тысяч тенге, на областном уровне — 302 тысячи тенге. Последний раз увеличение должностных окладов работников осуществлялось 1 июля 2021 года, — сказал Ермек Алпысов, выступая на круглом столе по вопросам бюджетной самостоятельности регионов.

    В связи с этим замакима Карагандинской области предложил увеличить зарплату для госслужащих до 394 тысяч тенге.

    — Сейчас на государственной службе происходит большая текучесть кадров, люди набираются опыта и уходят на более высокооплачиваемые рабочие места. Мы предлагаем рассмотреть вопрос увеличения заработной платы хотя бы до среднемесячной по Казахстану — 394 тысячи тенге. Также предлагаем увеличить количество бонусов по итогам оценки деятельности государственных служащих с двух до четырех окладов, — добавил Ермек Алпысов. 

    Теги:
    Зарплата Регионы Акимат Госслужба
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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