Увеличить зарплаты госслужащим в регионах предложили в РК

Увеличить заработную плату госслужащим предложил заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, на сегодня в регионах низкий размер оплаты отдельных категорий госслужащих акиматов и ревизионных комиссий, отчего наблюдается текучесть кадров.

— По статистике, среднемесячная заработная плата по Карагандинской области за 2023 год составила 367 тысяч тенге, по Казахстану — 394 тысячи тенге. При этом на крупных предприятиях нашей области хорошие специалисты могут зарабатывать от 800 тысяч до 1 миллиона тенге. Должностной оклад главного специалиста на уровне района блока А, в зависимости от стажа, составляет всего лишь максимально 260 тысяч тенге, на областном уровне — 302 тысячи тенге. Последний раз увеличение должностных окладов работников осуществлялось 1 июля 2021 года, — сказал Ермек Алпысов, выступая на круглом столе по вопросам бюджетной самостоятельности регионов.

В связи с этим замакима Карагандинской области предложил увеличить зарплату для госслужащих до 394 тысяч тенге.