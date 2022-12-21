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Увеличить вклад креативных индустрий в экономику до 5% в 2025 году намерены в РК

21 Декабря 2022, 13:00
Увеличить вклад креативных индустрий в экономику до 5% в 2025 году намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Креативная индустрия сегодня в мире выступает в качестве основного источника новых технологий, новых отраслей, новых материальных благ. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, выступая на сессии первого Центрально-Азиатского медиафорума в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане принята концепция развития креативных индустрий на 2021-2025 годы, одной из задач которой является обеспечение занятости креативной и образованной части молодежи через появление крупных отечественных высокотехнологичных крупных компаний и создание новых рабочих мест за счет развития технологического и венчурного предпринимательства», - сказал Алтай Кульгинов.

Спикер добавил, что креативный сектор позволяет заложить основу поступательному и планомерному развитию креативных индустрий в Казахстане в качестве нового и перспективного источника роста. «Именно креативная индустрия сегодня в мире выступает в качестве основного источника новых технологий, новых отраслей, новых материальных благ и важных для страны экономических преимуществ. В целом креативная индустрия – это превращение результатов изобретательности и творчества в бизнес и экспорт за границу, а также получение доходов», - отметил Алтай Кульгинов.

В целом, по словам вице-премьера, в нашей стране уже принята нормативная и правовая база и заложен фундамент системного развития креативной индустрии.

«Именно наличие потенциала создания добавленной стоимости рабочих мест, преимущественно для творческой молодежи, наряду с неизбежно формируемым общественным запросом на создание культурных центров и современных пространств, обуславливает важность сектора креативных индустрий для дальнейшего развития страны. Креативный сектор обладает значительным потенциалом в вопросах развития несырьевого экспорта обеспечение занятости, повышения доходов для населения, особенно среди молодежи. Перед нами стоит задача по увеличению вклада креативных индустрий в экономику страны до 5% в 2025 году», - резюмировал Алтай Кульгинов.


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