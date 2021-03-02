Увеличить удешевленные кредиты торговым сетям призвал Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов призвал увеличить удешевленные кредиты торговым сетям до 50 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рыночные инструменты показали свою эффективность. Это форвардный закуп и «оборотная схема». На сегодняшний день из местного бюджета выделено 21,9 млрд тенге», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

По его словам, механизм является действенным, однако для существенного влияния на рынок требуется расширение финансирования.

«Необходимо увеличить удешевленные кредиты сетям до 50 млрд тенге, сопроводив в «ручном режиме» контракты с отечественными производителями. Также важно вести четкий прогноз по производителям и разработать конкретные предложения для местных исполнительных органов в разрезе регионов и товаров по установлению встречных обязательств к мерам господдержки», - заключил министр.

Ранее министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов заявил, что объемы стабфондов недостаточны для сдерживания цен.