Увеличить турпоток до 9 млн человек намерен Узбекистан в ближайшие пять лет

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Узбекистан в ближайшие пять лет намерен довести количество туристов до 9 млн человек. Об этом сегодня в ходе выступления на церемонии открытия международного туристического центра «Великий шелковый путь» в Самарканде заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще 3-4 года назад количество отечественных и иностранных туристов, посещающих Самарканд, не превышало 500 тыс. человек. В настоящее время благодаря нашим реформам по развитию туризма, усилиям по созданию благоприятного инвестиционного климата количество иностранных туристов, приезжающих в Самарканд, увеличилось в 2 раза», - сказал президент.

Он отметил, что в ближайшие годы будут приняты меры по увеличению числа иностранных туристов, прибывающих в Узбекистан. Только новый международный туристический комплекс в Самарканде способен принимать 2 млн туристов в год.

Президент также анонсировал открытие подобных центров в Бухаре, а затем и во всех регионах страны.

«В целом, благодаря такой работе, мы доведем количество туристов, которые приедут в нашу страну в ближайшие пять лет, с нынешних 2 млн до 9 млн», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года более 700 тыс. казахстанских туристов посетили Узбекистан.