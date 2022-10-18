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    11:04, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Увеличить тариф на рынке электрической мощности предлагает Минэнерго

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения притока инвестиций необходимо увеличить действующий тариф на рынке электрической мощности. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обеспечения стабильности работы энергопредприятий требуется прогнозируемая тарифная политика, предусматривающая индексацию на уровень инфляции», - сказал Болат Акчулаков.

    На сегодня, по словам министра, в рамках рынка электрической мощности установлен лимит на объем средств, направляемых на возврат вложенных в отрасль инвестиций. В настоящее время лимит равен 32 млрд тенге и требует увеличения на 100 млрд тенге.

    «Также в целях обеспечения притока инвестиций необходимо увеличить действующий тариф на рынке электрической мощности с текущих 590 тысяч тенге за 1 МВт в месяц до 885 тысяч тенге», - заявил Болат Акчулаков.



    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК Энергетика Правительство
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