Увеличить субсидии на приобретение и аренду жилья на приграничных территориях предлагает сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы развития приграничных территорий в своём депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны Алихана Смаилова озвучила сенатор Ольга Булавкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат обратила внимание главы Правительства на принципиальную важность решения этого вопроса, особенно учитывая события «трагического января». При этом она подчеркнула, что сенаторы неоднократно направляли в адрес Правительства не только перечень таких проблемных вопросов, но и конкретные предложения по их решению.

По словам Ольги Булавкиной, на приграничных территориях проживают немногим более 1,5 млн человек, и эта цифра ежегодно уменьшается. Причина тому - закрытие школ и детских садов, слаборазвитый агропромышленный комплекс, отсутствие предпринимательского потенциала, инфраструктуры и жилья.

Чтобы усилить привлекательность приграничных территорий для переселенцев из трудоизбыточных регионов и кандасов Ольга Булавкина совместно с депутатами Сената предлагает увеличить субсидии на приобретение и аренду жилья для таких переселенцев, а также увеличить для них размер матпомощи до 30-38 МРП в зависимости от количества членов семьи. Кроме того, предлагается возмещать работодателям расходы на строительство нового жилья и реконструкцию существующих зданий под жилье для переселенцев. Касаются предложения сенаторов и важности решения проблемы оттока населения.

«Первое, в рамках развития регионов для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на соответствующих территориях, применять специальные налоговые льготы и преференции, что позволит развивать малый и средний бизнес и даст импульс в реализации стартапов по примеру свободных экономических зон. Второе, использовать льготное кредитование по ставке не более 2%. Третье, ввести повышающий коэффициент к расчету трудового стажа - 1,5, что позволит привлечь дополнительный приток трудоспособных переселенцев из трудоизбыточных регионов. Все вышеперечисленные меры послужат стимулом для развития приграничных территорий, позволят повысить территориальную мобильность трудовых ресурсов, рационально использовать бюджетные средства, выделяемые на реализацию государственных программ», - подчеркнула сенатор Ольга Булавкина на пленарном заседании Палаты.