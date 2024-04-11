Увеличить стоимость проезда в автобусах могут в Астане

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны Асхат Карагойшин сообщил о планах по увеличению стоимости проезда в общественном транспорте, передает корреспондент агентства Kazinform.

— За последние 10 лет расходы перевозчиков значительно возросли. Например, раньше дизельное топливо стоило 107 тенге, сейчас оно стоит 295 тенге. Его цена выросла на 275 процентов. Аналогичная ситуация и с другими расходами, включая стоимость автобусов и зарплату водителей. Сейчас в Астане стоимость проезда составляет 90 тенге при безналичной оплате, 180 тенге при наличной оплате. Например, стоимость проезда в общественном транспорте в Алматы составляет 100 тенге при безналичной оплате, 200 тенге при оплате наличными. Тариф на проезд в общественном транспорте в Акмолинской области составляет 100 тенге безналичным способом, 180 тенге наличными. Стоимость проезда по Костанайской области составляет 100 тенге, при оплате наличными – 170 тенге, — привел примеры Асхат Карагойшин на заседании Общественного совета города.

По его словам, размер субсидий увеличивается из года в год при сохранении текущего тарифа.