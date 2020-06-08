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Увеличить стоимость продуктовой корзины вооруженных сил хотят в Казахстане

8 Июня 2020 16:55
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Увеличить стоимость продуктовой корзины вооруженных сил хотят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривается вопрос увеличения стоимости продуктовой корзины вооруженных сил. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Бакыт Курманбаев в ходе встречи с журналистами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Организация питания у нас на аутсорсинге. Мы приобретаем услуги у профессиональных компаний, которые занимаются этим. Тем самым армия освобождена от несвойственных функций, на сегодня армия не ходит в наряды по столовой, не моет посуду, не чистит кастрюли, не осуществляет переборку овощей или, как раньше было, в осенний период не осуществляет сбор овощей и фруктов», - сказал Бакыт Курманбаев.

Замминистра обороны пояснил, что на сегодня этим делом занимаются частные компании, имея при этом хозяйственные помещения, подсобные хозяйства, заготовительные службы.

«Критерии к данным компаниям: технические возможности, кадровый потенциал, наличие квалифицированных сотрудников, которые обеспечат безопасное приготовление пищи, раздачу и хранение. Кроме того, наличие необходимых сертификатов у работников», - добавил Бакыт Курманбаев.

Спикер сообщил, что на сегодня рассматривается вопрос увеличения стоимости продуктовой корзины в ВС.

«Так как вы знаете, что продуктовая корзина выросла за последние годы», - подчеркнул Бакыт Курманбаев.

Было отмечено, что более 10 миллиардов тенге тратится на питание солдат ежегодно.


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Ключевые слова: Армия, Силовые структуры,
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Автор:

Серик Сабеков

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