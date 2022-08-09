9 Августа 2022 11:15

Увеличить стипендии студентам вузов пообещали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что количество грантов и размер стипендий увеличили в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно поручению Главы государства увеличено количество грантов с 65 тыс. в 2020 году до 88 тыс. в 2022 году», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

По его словам, также увеличивается размер стипендий студентам.

«Студентам бакалавриата предусмотрено 36 тыс. тенге, докторантам - 150 тыс. тенге. До 2025 года стипендии студентам увеличатся еще в 2 раза, магистрантам и докторантам – в 1,5 раза», - отметил министр.

«Основной акцент сферы высшего образования сделан на подготовку специалистов на уровне магистратуры – 5,8%, на уровне докторантуры - лишь 0,94%. Мировая практика показывает, что соотношение бакалавриата должно составлять от 30% до 45%, магистратуры – более 10%, докторантуры свыше 2%», - добавил Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось, что свыше 600 тыс. человек обучились в казахстанских вузах в текущем году.