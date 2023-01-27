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Увеличить сроки субсидирования проектов туризма до 10 лет просят в РК

27 Января 2023, 12:34
Увеличить сроки субсидирования проектов туризма до 10 лет просят в РК

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – В текущем году планируется реализация 115 проектов на сумму 288 млрд тенге в сфере туризма. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев на выездном совещании по вопросам развития туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особый акцент направлен на развитие инвестиционного потенциала в туризме. Министерством совместно с АО «НК «Kazakh Tourism»

сформирован пул инвестиционных проектов. По итогам прошлого года реализовано 138 проектов на сумму 40 млрд тенге. В текущем году планируется реализация 115 проектов на сумму 288 млрд тенге», - сказал Ержан Еркинбаев.

Спикер подчеркнул, что в адрес Министерства поступают обращения от представителей гостиничного бизнеса. Текущий механизм льготного кредитования не позволяет в установленный срок выйти на окупаемость (6 %-7 % на пять лет). При этом сроки окупаемости гостиниц составляют в среднем до 10 лет.

«В этой связи, необходимо увеличение сроков субсидирования проектов туризма с пяти до 10 лет, а также увеличение лимитов финансирования до 5 млрд тенге. Соответствующее предложение мы направили в Миннацэкономики», - добавил Ержан Еркинбаев.


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