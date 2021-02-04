Увеличить сроки реализации аграрных научных проектов просит сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Ахылбек Куришбаев назвал причины низкой эффективности аграрной науки в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из причин низкой эффективности аграрной науки, которую, можно сказать, мы создали сами своими руками, является ограниченность сроков реализации аграрных научных проектов и программ, составляющие не более 3-х лет», - сказал Ахылбек Куришбаев на пленарном заседании Сената.

Такое, по словам депутата, для сельского хозяйства не применительно, научные изыскания в этой сфере не зависят от сроков бюджетного планирования, а связаны с особенностями погодных условий.

«Сорт или базовые технологии в сельском хозяйстве нигде в мире не создаются за три года. Поэтому в советский период на научные исследования давали не менее пяти лет. Сейчас мы не можем привлечь в наши научные проекты иностранных ученых из-за чего можно сказать «варимся в собственном соку», не обеспечивается должным образом трансферт зарубежных технологий. Потому что наши потенциальные партнеры, в отличие от нас понимают не реальность таких сроков для достижения серьёзных научных результатов в сельском хозяйстве», - пояснил Ахылбек Куришбаев.

Сенатор подчеркнул, что получается, «мы сами загнали наших ученых-аграрников «в тупик». Это является одной из причин, почему они создают «сырые» научные разработки, невостребованные производством.

Отметим, что сегодня на пленарном заседании палаты рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки».