Увеличить сроки полномочий судей Конституционного суда планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе обсуждают увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно мировой практике, срок полномочий судей Конституционного суда должен превышать сроки полномочий лиц их назначающих. К примеру, так формируются Конституционные суды Германии, Италии, Испании, Португалии и ряда других стран», – сказал министр юстиции РК Канат Мусин на совместном заседании палат Парламента.

По его словам, это является базовой гарантией независимости судей Конституционного суда от влияния различных политических сил.

«В этой связи проектом закона предусмотрено увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда до восьми лет с установлением ограничения быть повторно назначенными судьями Конституционного суда», - добавил министр.