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Увеличить сроки грантового финансирования науки до 5 лет планируют в Казахстане

2 Сентября 2021 12:17
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Увеличить сроки грантового финансирования науки до 5 лет планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О работе по развитию науки в рамках Послания Главы государства рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, преедает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Будет проведена работа по развитию науки. Для этого будут внесены изменения в законодательство о науке до конца текущего года. В базовое финансирование будет включена зарплата ведущих ученых. Будут разработаны и утверждены критерии, правила отбора для прямого финансирования НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Также планируется увеличение сроков грантового финансирования от 3 до 5 лет и внедрение института апелляции решений Национальных научных советов», - сказал в ходе заседания Правительства Асхат Аймагамбетов.

Также министр заявил о проводимой работе по повышению требований к вузам.

«В целях «ускорения» процесса закрытия вузов, предоставляющих некачественное образование, предлагается внести изменения в Закон об образовании, Закон о разрешениях и уведомлениях. Предлагается установить срок действия лицензий для вузов, отмена автоматического переоформления лицензий, передача функции по лишению вузов лицензии уполномоченному органу, установление административной ответственности учредителей за неисполнение обязательств по переводу обучающихся в случае закрытия вуза. Созрела необходимость принятия Национального стандарта обеспечения качества образования. Мировой опыт показывает, что многие страны имеют национальные стандарты и регламенты обеспечения качества», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана, предложил рассмотреть вопрос о продлении срока грантового финансирования науки до пяти лет.


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#Правительство РК   #Образование   #МОН   #Послание Президента-2021  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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