Увеличить сроки грантового финансирования науки до 5 лет планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О работе по развитию науки в рамках Послания Главы государства рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, преедает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет проведена работа по развитию науки. Для этого будут внесены изменения в законодательство о науке до конца текущего года. В базовое финансирование будет включена зарплата ведущих ученых. Будут разработаны и утверждены критерии, правила отбора для прямого финансирования НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Также планируется увеличение сроков грантового финансирования от 3 до 5 лет и внедрение института апелляции решений Национальных научных советов», - сказал в ходе заседания Правительства Асхат Аймагамбетов.

Также министр заявил о проводимой работе по повышению требований к вузам.

«В целях «ускорения» процесса закрытия вузов, предоставляющих некачественное образование, предлагается внести изменения в Закон об образовании, Закон о разрешениях и уведомлениях. Предлагается установить срок действия лицензий для вузов, отмена автоматического переоформления лицензий, передача функции по лишению вузов лицензии уполномоченному органу, установление административной ответственности учредителей за неисполнение обязательств по переводу обучающихся в случае закрытия вуза. Созрела необходимость принятия Национального стандарта обеспечения качества образования. Мировой опыт показывает, что многие страны имеют национальные стандарты и регламенты обеспечения качества», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана, предложил рассмотреть вопрос о продлении срока грантового финансирования науки до пяти лет.