Увеличить срок наказания за преступления против детей планируют в Казахстане
В Казахстане рассматривают вопрос ужесточения наказания за преступления против детей. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспанов, передает агентство Kazinform.
- К сожалению, действительно, у нас в стране такие факты имеются. Для принятия системных мер в августе этого года Правительством был принят Комплесный план по защите прав детей. Там предусмотрен ряд мер по профилактике таких правонарушений, работе с родителями и детьми в профилактических целях, также предложен ряд законодательных мер по ужесточению наказания. Сейчас, вы знаете, по поручению Главы государства в Мажилисе рассматривается законопроект по ужесточению всех преступлений, касающихся детей. Естественно, мы этот законопроект поддерживаем, - сказал Едил Оспанов.
Он подтвердил, что реальные сроки за преступления против детей будут увеличены. Законопроект разработало МВД. Сейчас государственные органы готовят свое заключение.
- Срок будет обсуждаться в Мажилисе. Сейчас озвучивать преждевременно, потому что (документ находится — прим.ред.) на обсуждении. Государственные органы готовят свое заключение. В целом работа идет, — сказал вице-министр.