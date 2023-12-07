Увеличить срок наказания за преступления против детей планируют в Казахстане

В Казахстане рассматривают вопрос ужесточения наказания за преступления против детей. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспанов, передает агентство Kazinform.

- К сожалению, действительно, у нас в стране такие факты имеются. Для принятия системных мер в августе этого года Правительством был принят Комплесный план по защите прав детей. Там предусмотрен ряд мер по профилактике таких правонарушений, работе с родителями и детьми в профилактических целях, также предложен ряд законодательных мер по ужесточению наказания. Сейчас, вы знаете, по поручению Главы государства в Мажилисе рассматривается законопроект по ужесточению всех преступлений, касающихся детей. Естественно, мы этот законопроект поддерживаем, - сказал Едил Оспанов.

Он подтвердил, что реальные сроки за преступления против детей будут увеличены. Законопроект разработало МВД. Сейчас государственные органы готовят свое заключение.