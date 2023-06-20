Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова

АСТАНА. КАЗИНФОЛРМ - 76% рекомендаций прошлого года Правительством уже реализовано или ведется работа по внесению изменений на законодательном уровне. Об этом заявила председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова, представляя заключение к отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам рассмотрения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год даны 33 рекомендации, из них: исполнено 17, на исполнении – 8, не исполнено – 8. Правительством определены бюджетные риски и проанализирована долгосрочная устойчивость государственных финансов до 2050 года. Постепенно появляется упорядоченность в долговой политике. За неэффективное привлечение внешних займов и их несовременное освоение введена персональная административная ответственность должностных лиц - 100 МРП. Полагаем, сумму штрафа надо увеличивать», - сказала Наталья Годунова.

Она также отметила, что были исключены расходы текущего характера для финансирования трансфертов в республиканский бюджет из средств Нацфонда; приняты бюджетные правила, направленные на сохранение его сберегательной функции.

Что касается доходной части бюджета. Изменены методологические подходы к прогнозным параметрам налогов (включения в расчет валовой добавленной стоимости нефтегазового (нефтяного) сектора по вторичному и третичному секторам).

«Они должны заработать при планировании бюджета на 2024-2026 годы. При подготовке следующего Заключения мы уже сможем это посмотреть. Внесены коррективы в Методику формирования трансфертов общего характера. Но пока они, в полной мере, не решают главной задачи выравнивания условий жизни людей в разных регионах», - проинформировала Наталья Годунова.

Она также добавила, что ряд важных рекомендаций остается пока не исполненным.

«Так, до настоящего времени не решен вопрос по неиспользуемым средствам на контрольных счетах наличности субъектов квазигоссектора. Продолжается использование государственными учреждениями эскроу-счетов без фактического выполнения работ. Нет открытости в сфере ГЧП, что создает коррупционные риски и соответственно трудности по привлечению инвесторов. Запуск веб-портала ГЧП для обеспечения прозрачности конкурсных процедур в пилотном режиме планируется только в этом году», - подчеркнула Наталья Годунова.