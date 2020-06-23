Увеличить штрафы предприятиям, не готовым к отопительному сезону, предложили в Минэнерго
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Нурлан Ногаев считает необходимым увеличить штрафы предприятиям за отсутствие паспортов готовности к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Выступая на заседании Правительства, глава Минэнерго отметил, что 226 энергопредприятий, или 87%, получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. 34 энергопредприятия, не получившие паспорта готовности, были привлечены к административной ответственности согласно Кодекса РК «Об административных правонарушениях».
«По таким предприятиям имеются высокие риски нарушения электроснабжения ввиду неготовности к отопительному сезону», - сказал Нурлан Ногаев.
При этом, по его словам, они продолжают работать ввиду отсутствия запретов.
«Из-за низких размеров штрафных санкций энергопредприятия уклоняются от получения паспорта готовности к отопительному периоду. Данный вопрос постоянно поднимается Министерством, но поддержки не находит», - подчеркнул Нурлан Ногаев.
В этой связи он предложил увеличить штрафы предприятиям за отсутствие паспортов готовности к отопительному сезону.
Министр также добавил, что за 2019 год в Единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 3 996 технологических нарушений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число технологических нарушений уменьшилось на 34, или на 1,3%, за отопительный период - увеличилось на 135, или на 6%.
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