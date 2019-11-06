+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 2 °С
USD 388.39 EUR 432.24
RUB 6.13 CNY 55.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Увеличить штраф за управление автомобилем без прав до более чем 120 тысяч намерены в РК

6 Ноября 2019 13:10
Поделиться:
Увеличить штраф за управление автомобилем без прав до более чем 120 тысяч намерены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Павлодарской области взыскали штрафы на семь миллионов тенге
На 123 млн тенге не оплатили  штрафы костанайцы На 30 млн тенге оштрафовали в Алматы хозяев объектов уязвимых в террористическом отношении 6 млн тенге штрафов заплатили водители, не уступившие дорогу пешеходам в СКО

Как отметил член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Канат Мусин, законопроектом вносятся поправки в части исключения отдельных административных правонарушений в связи с возможностью рассмотрения регулируемых ими отношений в гражданско-правовом или дисциплинарном порядке.

В частности, как отмечено в заключении Комитета, законопроект предусматривает: снижение размеров штрафных санкций, замену существующих административных взысканий на менее репрессивные, расширение применения наименее тяжкого административного взыскания в виде предупреждения и многое другое.

«По предложению депутатов увеличены штрафные санкции за отдельные нарушения в сфере дорожного движения. К примеру, лицо, лишенное водительских прав, за управление транспортным средством будет оштрафовано на 50 МРП. Сейчас такой штраф составляет 10 МРП. Также с 20 до 70 МРП увеличен штраф за повторное совершение такого нарушения. Эта поправка принята для обеспечения безопасности казахстанцев на дорогах», - пояснил Канат Мусин.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Мажилис, Транспорт, Безопасность,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив