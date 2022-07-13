13 Июля 2022 14:38

Увеличить штат сотрудников просят в Комитете по водным ресурсам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения надлежащего контроля и надзора за использованием и охраной водных ресурсов необходимо увеличить штат бассейновых инспекций. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, необходимо усиление Комитета по водным ресурсам и его бассейновых инспекций.

«В составе Комитета будут созданы структурные подразделения, ответственные за учет водных ресурсов, межрегиональное водораспределение и перспективное развитие водной отрасли. Для этого необходимо увеличить штатную численность Комитета по водным ресурсам – на 21 единицу», - сказал Досбол Бекмагамбетов.

Спикер добавил, что для обеспечения надлежащего контроля и надзора за использованием и охраной водных ресурсов, необходимо увеличить штат бассейновых инспекций на 153 единицы (с 97 до 250).

Ранее сообщалось , что в настоящее время дефицит водных ресурсов превышает 17 кубических километров, он принудительно покрывается за счет потребностей водных экосистем.