Увеличить штат педагогов-психологов намерены  в МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством образования и науки РК ведется работа по увеличению штата педагогов-психологов. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по защите прав детей Министерства образования и науки РК Дулат Жекебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности спикер рассказал об особенностях организации антитеррористической защиты объектов образования.

«Что касается усиления роли психологических служб в школах, комфортные условия пребывания учащихся в организациях образования обеспечивают более семи тысяч педагогов-психологов, которые оказывают помощь и поддержку детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Нами принят ряд мер: мы подняли заработную плату педагогам-психологам. В рамках законопроекта нам дадут компетенцию утверждения типовых правил психологических служб для усиления работ психологов. Мы открыли Центр психологии при Национальной академии имени Алтынсарина. Работаем также в том направлении, чтобы увеличить штат педагогов-психологов», - пояснил Дулат Жекебаев.

Следующая мера – реализация алгоритма действия сотрудников.

«В рамках исполнения протокола нами разработан алгоритм действий сотрудников и обучающихся при возникновении ЧС. То есть, алгоритм включает в себя комплекс мер, направленные на сохранения жизни и здоровья людей, максимальное уменьшение риска, минимизация совершения актов терроризма», - добавил он.

Напомним, что сегодня в Нур-Султане проходит VII Международная выставка-конференция по вопросам совершенствования мер антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении и противодействия террористическим угрозам.