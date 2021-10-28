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    14:37, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Увеличить штат педагогов-психологов намерены  в МОН РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством образования и науки РК ведется работа по увеличению штата педагогов-психологов. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по защите прав детей Министерства образования и науки РК Дулат Жекебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности спикер рассказал об особенностях организации антитеррористической защиты объектов образования.

    «Что касается усиления роли психологических служб в школах, комфортные условия пребывания учащихся в организациях образования обеспечивают более семи тысяч педагогов-психологов, которые оказывают помощь и поддержку детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Нами принят ряд мер: мы подняли заработную плату педагогам-психологам. В рамках законопроекта нам дадут компетенцию утверждения типовых правил психологических служб для усиления работ психологов. Мы открыли Центр психологии при Национальной академии имени Алтынсарина. Работаем также в том направлении, чтобы увеличить штат педагогов-психологов», - пояснил Дулат Жекебаев.

    Следующая мера – реализация алгоритма действия сотрудников.

    «В рамках исполнения протокола нами разработан алгоритм действий сотрудников и обучающихся при возникновении ЧС. То есть, алгоритм включает в себя комплекс мер, направленные на сохранения жизни и здоровья людей, максимальное уменьшение риска, минимизация совершения актов терроризма», - добавил он.

    Напомним, что сегодня в Нур-Султане проходит VII Международная выставка-конференция по вопросам совершенствования мер антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении и противодействия террористическим угрозам.


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