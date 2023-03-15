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Увеличить размеры госпособий намерены в Казахстане

15 Марта 2023, 15:55
Увеличить размеры госпособий намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Планируется усиление адресной социальной поддержки, которое будет предусматривать сначала адресные меры для упреждения социальных рисков. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, представляя проект Социального кодекса на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вторая новелла – усиление адресной социальной поддержки, которое будет предусматривать сначала адресные меры для упреждения социальных рисков, только затем адресную помощь, направленную на борьбу с последствиями социальных рисков. Необходимость оказания адресных мер будет выявляться на основе данных из ЦКС (цифровая карта семьи)», - сказала Тамара Дуйсенова.

При этом, по словам министра, в Соцкодексе предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми: продление срока выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет; монетизация гарантированного социального пакета для детей в возрасте от 1 года до 6 лет из числа получателей адресной социальной помощи; присвоение статуса награжденных матерей женщинам, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», и увеличение им размера пособий; увеличение размеров государственных пособий отдельным категориям социально-уязвимых слоев населения.


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