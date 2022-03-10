Увеличить размер субсидирования в рамках молодежных проектов обещают в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов поделился планами по увеличению размеров субсидирования в рамках молодежных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также будет увеличена продолжительность и размер субсидирования в рамках проектов «Первое рабочее место» для молодежи, «Молодежная практика» для выпускников, «Контракт поколений», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

Кроме того, чтобы стимулировать молодежь к работе будут приняты меры по введению в законодательство понятия «молодой работник», снятию для них испытательного срока, введению подъемного пособия на аренду жилья для молодежи, приехавшей на работу из других регионов.

Ранее министр поделился планами ведомства по повышению доходов населения.

В частности, в рамках работы по созданию новых рабочих мест МТСЗН разрабатывает электронный сервис «платформенная работа» с целью перехода деятельности фрилансеров в цифровой формат. Это позволит легко регистрировать деятельность самозанятых граждан на различных платформах, быстро находить нужных специалистов, защищать трудовые права и официально оформлять отношения с заказчиками.

Кроме того, была сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы по 3 и 4 категориям (специалисты и квалифицированные рабочие) на 4,7 тыс. человек.