Увеличить размер госпошлины при восстановлении удостоверений личности хотят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены усовершенствовать законодательство в области миграции населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие нормы содержатся в рассматриваемых сегодня Сенатом законопроектах «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

«Предлагаются нормы, связанные с совершенствованием законодательства в области миграции населения», - сказал Сергей Карплюк, представляя документ на пленарном заседании Палаты.

В частности, предлагается:

- снижение государственной пошлины за паспорта, выдаваемые несовершеннолетним детям с 8 МРП до 4 МРП;

- введение дифференцированных ставок государственной пошлины за выдачу паспорта в зависимости от количества его листов;

- увеличение размера государственной пошлины за выдачу удостоверений личности при обращении для восстановления утраченного документа от двух и более раз в течение одного календарного года с момента первичной утраты документа.