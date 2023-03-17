Увеличить производство урана планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют увеличить производство урана. Об этом сообщил председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Ержан Муканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, в 2021 году был введен в промышленную эксплуатацию завод ТОО «Ульба-ТВС» по производству тепловыделяющих сборок. В декабре 2022 года завод осуществил первую поставку ядерного топлива (более 30 тонн низкообогащенного урана в виде тепловыделяющих сборок (ТВС) в Китай, где продукция была принята со стороны китайской корпорации CGNPC-URC», - сказал Ержан Муканов на пресс-конференции.

По его словам, в 2024 году «Ульба-ТВС» планирует нарастить объемы производства для выхода на полную производственную мощность, которая составляет 200 тонн урана в виде ТВС в год.

«Это единственное в Казахстане производство по выпуску ядерного топлива для атомных электростанций и имеющее гарантированный рынок сбыта на 20 лет вперед», - добавил спикер.