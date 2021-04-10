Увеличить производство нефтегазохимической продукции намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О значительном росте объемов производства нефтегазохимической продукции заявили в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в стране действуют 5 заводов по выпуску нефтегазохимической продукции общей мощностью порядка 870 тыс. тонн. За последние 4 года (2016 – 2020 гг.) объем произведенной продукции вырос в 4 раза и составил 360 тыс. тонн, из которых 80% экспортированы. Наряду с этим, выход на 100% проектную мощность действующих заводов, завершение в 2021 году строительства трех заводов (по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год, по производству технических газов, по производству октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тыс. тонн/год)», - сообщил заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, по его словам, реализация к 2025 году еще двух потенциальных проектов (по производству полиэтелентерефталат мощностью 430 тыс. тонн/год, по производству метанола мощностью 130 тыс. тонн/год) позволит к 2025 году увеличить объем производства нефтегазохимической продукции до 2 млн. тонн, что в 5,5 раз больше по сравнению с показателями 2020 года.

«Также следует отметить, что у планируемых проектов имеются off-take контракты (на экспорт и на внутренний рынок), что является одним из критериев при выборе инвесторов. В целом наличие стабильного мирового спроса на нефтегазохимическую продукцию, планируемую к выпуску в Казахстане, подтверждено несколькими мировыми агентствами, такими как IHS, McKinsey и BCG», - отметил зампремьера.

«Так, по прогнозам аналитиков к 2030 году спрос на полипропилен составит порядка 100 млн. тонн в год, при этом предложение в мире составит 90 млн. тонн в год с учетом действующих и вводимых мощностей. Мировой спрос на полиэтилен растет в среднем на 4% в год и составит 160 млн. тонн в год. Драйвером роста мирового спроса будут выступать страны Юго-Восточной Азии, в том числе Китай, Корея, Япония. Только в Китае спрос на полипропилен и полиэтилен увеличится на 40 млн. тонн до 2037 года», - заключил Р. Скляр.