Увеличить производство мяса птицы намерены в Актюбинской области

17 Января 2023, 09:33

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области намерены нарастить производство мяса птицы, полностью закрыв потребность к 2025 году. Об этом говорили на совещании с участием председателя партии AMANAT Ерлана Кошанова , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно Актюбинская область импортирует свыше 90% мяса птицы, продукт поступает из-за рубежа и с других регионов страны. Собственное производство составляет лишь 5,4% от потребности рынка. Решить данный вопрос здесь намерены посредством масштабного проекта «Ауыл аманаты». В частности планируется реализовать на селе 2 772 проекта на сумму 3 млрд тенге. Более 2 тысяч проектов связаны с птицеводством. Сельчанам, которые займутся выращиванием птицы, не только выдадут льготные займы, но и обучат всем тонкостям птицеводства.

По предварительным подсчетам, уже в 2023 году обеспеченность региона мясом птицы внутреннего производства достигнет 31%, в 2024 году - 64%, а в 2025 году увеличится до 100%.

«Проект «Ауыл аманаты» мы будем использовать для сокращения импорта и наполнения внутреннего рынка товарами собственного производства, обеспечения продовольственной безопасности. Главное - проект позволит стабилизировать цены. Участники проекта будут обучаться специалистами по растениеводству, животноводству, птицеводству, рыбоводству, нетрадиционным хозяйствам и по переработке сельскохозяйственной продукции», - отметил аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.