Увеличить пособия по уходу за ребенком, многодетным семьям и инвалидам предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Размеры пособий и пенсий не отвечают реальным потребностям граждан. Об этом заявил мажилисмен Ерлан Смайлов, озвучивая запрос от группы депутатов в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях постоянного роста цен на продукты питания, услуги, коммунальные тарифы и удорожания стоимости жизни в целом, крайне актуальным для миллионов казахстанцев из числа людей с инвалидностью, матерей, находящихся в декретном отпуске, многодетных и молодых семей, пенсионеров и других групп населения становится повышение государственных пособий и пенсий», - сказал Ерлан Смайлов на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что по решению Президента страны, с 1 января 2022 года минимальная заработная плата будет увеличена с текущих 42 500 до 60 000 тенге, что составляет 41%.

Но при этом профильным Министерством труда и социальной защиты населения на сегодня не ставится вопрос о соответствующем увеличении пособий по инвалидности, пособий в связи с рождением ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до одного года, пособий многодетным семьям, минимальных пенсий и др.

В проекте бюджета на 2022-2024 годы МТСЗН планирует повышение всех видов социальных пособий с 1 января 2022 года на 5%. Но эта величина не покрывает даже статистический рост инфляции, не говоря уже о реальном повышении цен на продукты питания, одежду, услуги и тарифы.

«Очевидно, что размеры пособий и пенсий не отвечают реальным потребностям граждан страны и не способны обеспечить им качественный уровень жизни. При этом обращает на себя внимание абсолютно пассивная позиция Министерства труда и социальной защиты населения, не отвечающая интересам казахстанцев. Вместо проактивной позиции по защите населения, постановке проблемных вопросов перед Правительством, министерствами национальной экономики и финансов, поиску решений, МТСЗН дежурно ссылается на отсутствие бюджетных средств. Считаем, профильное министерство превратилось в простой собес республиканского масштаба и давно утратило идеологию и понимание собственной миссии в защите населения. Его давно пора переименовать в «Министерство защиты бюджета от населения», - добавил Ерлан Смайлов.

По мнению мажилисменов, аналогичная бездеятельная ситуация у госоргана сложилась и в сфере труда и защиты трудовых прав казахстанцев.

«Безусловно, государственный бюджет не безграничен, но также ясно, что при рациональном планировании и использовании его возможности существенно расширяются. Об этом ежегодно дает заключения Счетный комитет страны – сотни миллиардов тенге неэффективно планируются и используются. Например, в 2020 году эта сумма составила 570 млрд. тенге. Многомиллиардные, а по всей видимости триллионные хищения в сфере субсидирования сельского хозяйства – наглядное тому подтверждение», - подчеркнул Ерлан Смайлов.

В связи с этим депутаты фракции Народной партии предлагают Правительству РК – с 1 января 2022 года увеличить размеры государственных специальных пособий людям с инвалидностью, по уходу за ребенком, многодетным семьям и другим, а также минимальных пенсий, кратно повышению минимальной заработной платы.