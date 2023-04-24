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    22:46, 23 Апрель 2023 | GMT +6

    Увеличить пособия для врачей до 5 млн тенге предлагают в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области разработали проект по увеличению подъемных пособий для врачей, приезжающих в регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании общественного совета заместитель руководителя управления здравоохранения Нурболат Иманжанов сообщил, что для квалифицированных врачей предлагают пересмотреть размеры социальной поддержки в зависимости от потребности. В частности, увеличить пособие врачам общей практики, приезжающим работать в город, до 1 млн тенге, в село – до 1,5 млн тенге, профильным специалистам – до 3,5 и 5 млн тенге, соответственно.

    С 2020-го года прибывшим работать в сельские населенные пункты выплачивают 2,5 млн тенге, в город - 1,5 млн тенге.

    По словам Нурболата Иманжанова, выплата пособий помогает привлекать медицинские кадры в регион. В прошлом году прибыли 280 врачей, в том числе 95 в села. Из них 167 получили подъемные пособия на общую сумму 314 млн тенге. Ранее в год удавалось привлекать не более 60 специалистов.

    ««По области не хватает 183 врача и 79 средних медицинских работников. Наибольший дефицит акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, радиологов, хирургов, врачей детских специальностей, онкологов, кардиологов. Основными причинами дефицита являются миграция специалистов за пределы региона, выход на пенсию и переход в частный сектор. С целью привлечения кадровых ресурсов в области проводится работа по созданию комфортных условий труда и привлекательности профессии врача. Другие регионы принимают меры по привлечению специалистов посредством подъемных пособий. Соседние области в этом году увеличили размер до 5 млн тенге», - сказал Нурболат Иманжанов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
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