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Увеличить плату за питание в детсадах предлагают в Астане

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
26 Апреля 2023, 18:33
Увеличить плату за питание в детсадах предлагают в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане предлагают увеличить плату за питание детей в дошкольных организациях. Об этом сообщил руководитель столичного управления образования Касымхан Сенгазыев на заседании постоянной комиссии городского маслихата по вопросам социально-культурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Меню для детских садов было разработано совместно с Институтом питания и утверждено в прошлом году. В связи с этим, есть предложение уравнять оплату за питание за счет родителей с оплатой в частных детских садах, увеличив ее до 20 800 тенге. По статистике, расходы на питание для детей в возрасте 2-3 лет по действующему меню составляют 18 837 тенге. А для детей в возрасте 3-6 лет 20 800 тенге. И все же на портале госзакупок эти цены выше», – сказал К.Сенгазыев.

Как сообщил руководитель управления, было проведено сравнение стоимости питания в столичных детских садах с другими регионами. Оказалось, что в Алматы питание для ребенка в детском саду обходится в 25 тысяч тенге, в Караганде - 17 тысяч тенге, в Актобе - 16 800 тенге, в Туркестане - 13 633 тенге.

К.Сенгазыев также отметил, что с сентября текущего года планируется обеспечить бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей, посещающих государственные и частные детские сады.


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