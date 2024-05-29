Увеличить объемы грузоперевозок между Казахстаном и Китаем позволит Соглашение по развитию ТМТМ

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута», передает корреспондент агентства Kazinform.

- Соглашение предусматривает эффективное использование автомобильного, железнодорожного и морского видов транспорта, создание благоприятных условий для перевозки грузов, а также развитие логистических центров на территориях двух стран для привлечения дополнительных объемов транзита на ТМТМ, - сказал министр транспорта РК Марат Карабаев, представляя документ перед депутатами.

По данным ведомства, по итогам 2023 года по ТМТМ отмечается увеличение объема перевозок грузов на 65% в сравнении с 2022 годом и составил 2,7 млн тонн (2022 г. - 1,7 млн тонн).

По итогам 4 месяцев 2024 года перевозки составили 1,4 млн тонн, увеличившись на 14% по сравнению с показателем прошлого года (4 месяца 2023 г. - 1,2 млн тонн).

В Минтранспорта уточнили, что основные перевозимые грузы - оборудование, аппаратура, ТНП, продукты растительного происхождения, текстиль, черные и цветные металлы и т.д.