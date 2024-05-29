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    10:25, 29 Май 2024 | GMT +6

    Увеличить объемы грузоперевозок между Казахстаном и Китаем позволит Соглашение по развитию ТМТМ

    логистика
    Фото: Midjourney

    Депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута», передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Соглашение предусматривает эффективное использование автомобильного, железнодорожного и морского видов транспорта, создание благоприятных условий для перевозки грузов, а также развитие логистических центров на территориях двух стран для привлечения дополнительных объемов транзита на ТМТМ, - сказал министр транспорта РК Марат Карабаев, представляя документ перед депутатами.

    По данным ведомства, по итогам 2023 года по ТМТМ отмечается увеличение объема перевозок грузов на 65% в сравнении с 2022 годом и составил 2,7 млн тонн (2022 г. - 1,7 млн тонн).

    По итогам 4 месяцев 2024 года перевозки составили 1,4 млн тонн, увеличившись на 14% по сравнению с показателем прошлого года (4 месяца 2023 г. - 1,2 млн тонн).

    В Минтранспорта уточнили, что основные перевозимые грузы - оборудование, аппаратура, ТНП, продукты растительного происхождения, текстиль, черные и цветные металлы и т.д. 

    - Проект предусматривает развитие торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем, и позволит увеличить объемы перевозок грузов, выполняемых между двумя странами. В целом, принятие законопроекта не влечет негативных социально-экономических, правовых и (или) иных последствий из республиканского бюджета, а также финансовых затрат, - добавил Марат Карабаев.

    Теги:
    Китай Грузоперевозки Логистика Заседание Мажилиса Депутаты Авто Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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