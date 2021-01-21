Увеличить объемы трансфертов в бюджет Атырауской области попросил сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Гумар Дюсембаев попросил увеличить трансферты в бюджет Атырауской области. С соответствующим запросом он обратился к Премьер-Министру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил депутат, Атырауская область считается основным донором республиканского бюджета, но, несмотря на это, получает значительно меньше средств по сравнению с другими регионами-донорами. По установленному плану, область должна перечислить 642 млрд тенге в республиканский бюджет на 2020-2022 годы, в том числе на 2021 год - 213,7 млрд тенге.

«При таком объеме бюджетных изъятий в этом году областной бюджет получит из республиканского 56,9 млрд тенге. То есть доля от изъятий составляет 26,6%. Для сравнения, в Мангистауской области сумма изъятия 8,2 млрд тенге, а получит областной бюджет 62,7 млрд тенге, то есть 765%», - сказал Гумар Дюсембаев на пленарном заседании Сената.

Вместе с тем, по области имеется ряд проблем, для решения которых нужно увеличить финансирование.

«В настоящее время по области требуется дополнительно 76,3 млрд тенге для полного завершения бюджетных инвестиционных проектов, начатых в 2018-2019 годах, а возможности местного бюджета по части развития составляют в пределах 30 млрд тенге. Аналогичные проблемы наблюдаются в сфере автомобильных дорог, питьевой воды, газификации, жилья и нехватки школ», - отметил сенатор.

Как привел Гумар Дюсембаев, по итогам 2019 года хорошее, удовлетворительное состояние областных и районных дорог в области составляет 57% и находится на 15-месте по республике.

«Около 94% автомобильных дорог в неудовлетворительном состоянии и являются грунтовыми. Кроме того, из 153 сельских населенных пунктов 12 до сих пор не обеспечены централизованной водой. Также в 18 населенных пунктах организован подвоз питьевой воды. Несмотря на то, что регион один из первых в республике начал газификацию, еще 18 населенных пунктов не обеспечены природным газом. На начало текущего года по области числится 79 домов в аварийном состоянии. Имеются четыре аварийных и 11 трехсменных школ», - заявил депутат.

Исходя из этого, сенатор попросил пересмотреть методику расчетов и увеличить объемы трансфертов из республиканского бюджета в бюджет Атырауской области при его уточнении и корректировке.