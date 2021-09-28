Увеличить объем производства на 1 трлн тенге планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о ходе реализации поручения Президента РК в части увеличения производительности труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана поставил задачу по увеличению к 2025 году экспорта обрабатывающей промышленности в 1,5 раза и производительности труда на 30%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Поэтому, по его словам, своевременная и качественная реализация проектов Карты индустриализации является ключевым элементом в достижении данных задач.

«В текущем году мы ожидаем ввод 128 проектов на сумму 1,2 трлн тенге. Это позволит увеличить объем производства на 1 трлн тенге, экспорта - на 800 млн долларов, создать около 12 тысяч рабочих мест», - заключил Премьер.