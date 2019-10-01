Увеличить объем огородной продукции намерены в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В регионе набирает обороты пилотный проект по повышению доходов сельского населения Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Правительство РК поддержало проект по повышению доходов жителей Жамбылской области, предложенный главой региона Аскаром Мырзахметовым. В этом году рабочая группа осуществила подворовой обход всех 138 347 дворов в сельской местности региона. Выяснилось, что население пока не может превратить подсобное хозяйство в эффективный источник дохода по причине отсутствия организации процесса.

Пилотный проект предполагает несколько направлений поддержки. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, эффективное использование земельных ресурсов каждого жителя села за пределами населенных пунктов. Финансирование проекта осуществляется в рамках программы «Еңбек», будут выдаваться кредиты под 2,5%.

Как сообщает пресс-служба акима Жамбылской области, для реализации проекта в каждом районе определено по одному сельскому округу, где масштабный проект будет реализован в пилотном режиме. Аким области Аскар Мырзахметов посещает эти сельские округа, встречается с жителями, контролирует ход исполнения проекта.

В ходе рабочей поездки главы региона в Байзакский район состоялась встреча с жителями Костобинского сельского округа, включающего три населенных пункта, 1 222 двора, в которых проживают 6 710 жителей.

«Жители готовы улучшить свое благосостояние, - пояснили в пресс-службе главы региона. - На сегодняшний день по первому направлению проекта – развитию личного подсобного хозяйства 832 двора изъявили желание получить эффективные кредиты. Общая площадь этих дворов составляет 85,7 га. Они планируют выращивать огурцы и помидоры, 4 двора хотят увеличить объем выращиваемых тепличных овощей. Животноводством пожелали заняться 137 жителей. Сейчас поступают заявки, идет сбор необходимых документов. Хозяева остальных дворов эффективно используют придомовые территории, у них огород - стабильный источник дохода».

В сельском округе Костобе в рамках проекта создан кооператив «Костобе-2019», который будет охватывать все отрасли сельского хозяйства. Разрабатывается план по эффективному освоению земель за пределами населенных пунктов, заготовке кормов, техническому оснащению.

На встрече сельчане задавали много вопросов и делились планами. Глава региона дал конкретные ответы, подчеркнув важность проекта и необходимость использовать земли частных подсобных хозяйств на должном уровне и превратить их в источник дохода.

Отмечается, что в Костобинском сельском округе интенсивный рост численности населения вызвал необходимость прирезки дополнительных земель. Площадь, необходимая для расширения границ населенного пункта, составляет 150 гектаров. По генеральному плану населенного пункта Сарыкемер проведены работы по изъятию для государственных нужд 67 гектаров земель у 15 крестьянских хозяйств. Глава региона отметил, что эта земельная площадь является орошаемой, и этот вопрос будет всесторонне рассмотрен.

В рамках поездки по Байзакскому району Аскар Мырзахметов посетил Костобинскую среднюю школу, где учится более 450 учащихся и планируется строительство пристройки для размещения спортивного и актового залов, столовой, трех учебных кабинетов, а также строительство отдельно стоящего здания котельной. Проектная стоимость в 601,2 млн тенге сокращена до 388,6 млн. Строительство финансирует местный бюджет.

Как отметил глава региона Аскар Мырзахметов, пилотный проект увеличения доходов сельских жителей по десяти сельским округам позволит по итогам следующего 2020 года обеспечить доходность семи тысяч семей, или 35 тысяч человек, на сумму не менее 104 тысячи тенге в месяц. Рост доходов сельчан увеличится в 2,5 раза.

В Жамбылском регионе проживают 1 миллион 125 тысяч человек, из них 680 тысяч (60%) - сельчане. Одним из основных путей обеспечения массовой занятости сельских жителей является поддержка и развитие подсобных хозяйств. Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей реализуется в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».