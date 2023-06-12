Увеличить налог на имущество для владельцев нескольких квартир хотят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин сообщил, что налог на граждан, владеющих несколькими квартирами, может исчисляться из совокупной стоимости недвижимого имущества, находящегося во владении, передает МИА корреспондент «Казинформ».

Азамат Амрин объяснил, как будут реализованы новые подходы к исчислению налога на роскошь.

«Сейчас мы работаем над повышением налога на роскошь. Это было одно из поручений Президента. Речь здесь не идет о каком-то отдельном налоге. Это означает, что на отдельную категорию товаров начисляется дополнительный налог. Взимается акцизами, налогом на имущество. Теперь у нас есть и без того прогрессивная шкала налога на имущество физических лиц. Чем выше стоимость имущества, тем выше ставка налога – с 0,01% до 1,5%», - сказал Азамат Амрин, выступая на круглом столе на тему: «Актуальные вопросы налоговой политики и совершенствования налогового администрирования» в Сенате.

Он также объяснил, как новая шкала повлияет на людей, владеющих несколькими объектами недвижимости.

«Например, есть владельцы, у которых 10 одинаковых квартир. Налоговая ставка рассчитывается индивидуально для каждой квартиры, которой они владеют. Если стоимость 1-комнатной квартиры составляет 20 млн тенге, ставка налога будет другой. Если сложить стоимость 10 квартир, то получится 200 млн тенге. Ставка налога на 200 млн тенге также должна быть высокой. Поэтому для таких категорий налог на имущество должен исчисляться в зависимости от совокупной стоимости. Ставка налога будет выше», - пояснил вице-министр.

Также Азамат Амрин предложил повысить транспортный налог для граждан, у которых есть собственные яхты и самолеты.