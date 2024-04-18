Увеличить мощность НПЗ планируют в Казахстане

Министерство энергетики РК сообщило о планах по увеличению мощности казахстанских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), принадлежащих «КазМунайГазу», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Начаты работы по увеличению мощностей нефтепереработки с 18 до 27 млн тонн в год, в том числе за счет проектов увеличения мощностей и, следовательно, глубины переработки нефти: Шымкентского НПЗ — с 6 до 12 млн. тонн/год нефти; Павлодарского НХЗ — с 5,5 до 8 млн. тонн/год нефти в 2 этапа; CaspiBitum — с 1 до 1,5 млн. тонн/год нефти; Атырауского НПЗ — на 0,7 — 1 млн тонн/год мощностей вторичной переработки нефти, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.



В ведомстве отметили, что специализированной компанией «IHS Markit» исследованы пути развития рынка нефтепродуктов Казахстана и Центральной Азии до 2035 года и рекомендовано расширение Шымкентского, Павлодарского и Атырауского НПЗ вместо строительства нового НПЗ.

По мнению министерства, реализация высокотехнологичных проектов приведет к

увеличению НПЗ глубины переработки нефти с 84-89% до 90-97% и базовой нефтехимии для дальнейших переделов;

улучшению соотношения добычи и переработки нефти в Казахстане с 5 до 3,9 по мере ввода новых перерабатывающих мощностей на примере технологически развитых Саудовской Аравии и Канады, и это не должно являться предельным значением.



— На сегодня нефтедобыча — 90 млн тонн, нефтепереработка — 18 млн тонн и, соответственно, соотношение 90/18 = 5; к 2030 планируется нефтедобыча — 104 и нефтепереработка — 27 и, соответственно, соотношение 104/27 = 3,9, — уточнили в пресс-службе министерства.

Действующие НПЗ имеют такие преимущества, как квалифицированные и опытные кадры с опытом модернизации и пуско-наладки новых объектов, развитая инфраструктура, включающая нефтепроводы, железнодорожные и автомобильные дороги для поставки нового оборудования и материалов в случае расширения и отгрузки большего объема нефтепродуктов, эстакады подачи и источники энергоресурсов.

Также в министерстве напомнили, что готовят проект Межправительственного соглашения для привлечения потенциальных инвесторов и стратегических партнеров за счет долгосрочного обеспечения сырьем, применения международных стандартов, обеспеченности инфраструктурой и энергоресурсами, предоставление налоговых преференций.

В Минэнерго отметили, что потребление ГСМ растет опережающими производство темпами.

— К примеру, за 2023 год отгрузка НПЗ и, следовательно, потребление бензина в стране по сравнению 2022 годом выросло на 4%, а дизтоплива — на 3%. В то же время благодаря предпринимаемым государством мерам производственная мощность трех нефтеперерабатывающих заводов увеличилась на 3 млн тонн и достигла почти 17 млн тонн/год. С 2017 года объемы производства бензина в Казахстане выросли с 3 до 5,3 млн тонн (рост на 76%), а дизтоплива — с 4 до 5,2 млн тонн в год (рост на 30%), — уточнили в пресс-службе министерства.

В структуре потребления светлых нефтепродуктов основную долю составляют дизельное топливо — 49%, автомобильный бензин — 44% и авиационное топливо — 7%.



