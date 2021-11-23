Увеличить местное содержание в нефтегазовом секторе поможет дорожная карта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов рассказал о совместной дорожной карте с крупными нефтяными операторами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Утверждена совместная дорожная карта с крупными нефтяными операторами, которая предусматривает: вопросы адаптации национальных стандартов; включение в тендерные процедуры крупных операторов механизмов поддержки казахстанских производителей; увеличение местного содержания до 2025 года; меры по локализации 5 производств нефтегазового оборудования», - перечислил Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Также, по его словам, начата работа Международного центра развития нефтегазового машиностроения, который уже приступил к локализации и трансферту технологий совместно с крупными операторами.

«До конца года Центром планируется сформировать рекомендации по инвестиционным проектам и локализации производств, а также выявление существующих барьеров для отечественных производителей», - отметил министр.