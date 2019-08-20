Увеличить количество зарегистрированных компаний планируют в МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Международном финансовом центре «Астана» планируют увеличить количество зарегистрированных компаний до 500 к концу 2020 года. Об этом заявил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день число зарегистрированных предприятий регулятора МФЦА увеличилось до 235 компаний из 26 стран мира. Среди них - США, Великобритания, Швейцария, Китай, Россия и другие, включая такие крупные финансовые институты, как Банк развития Китая, Строительный банк Китая, инвестиционные банки Чехии и Гонконга. Мы планируем увеличить количество компаний, зарегистрированных в МФЦА до 500 до конца 2020 года», - сообщил Кайрат Келимбетов на заседании Правительства.

Вместе с тем он напомнил, что в феврале этого года Биржа МФЦА получила статус «признанной фондовой биржи» от Королевской налоговой таможенной службы Великобритании, став единственной биржей такого статуса в странах СНГ и Центральной Азии.

«Интерес к бирже МФЦА уже вышел за пределы Казахстана. В апреле 2019 года первым иностранным эмитентом стала одна из крупнейших российских горнорудных компаний «Полиметалл». В августе текущего года на бирже МФЦА проведен листинг первого биржевого инвестиционного фонда ITI Funds ETF», - проинформировал К. Келимбетов.

Отметим, что стратегическими партнерами биржи МФЦА стали Шанхайская фондовая биржа, американская биржа NASDAQ, Фонд шелкового пути, международная финансовая группа Goldman Sachs.