Увеличить количество участковых могут в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Начальник ДП Карагандинской области провел встречу со старшими участковыми инспекторами полиции города Темиртау. Глава ведомства отметил, что в городе недостаточно участковых, и в ближайшее время данный вопрос решится, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин встретился со старшими участковыми в здании УП г. Темиртау в рамках требований концепции слышащего государства, объявленной Президентом РК Касым-Жомарт Токаевым. Перед началом мероприятия он посетил участковый пункт полиции №2 Восточного отдела полиции УП г.Темиртау.

«Пункт был открыт в 2004 году. В нашем штате пять участковых инспекторов полиции. Они обслуживают территорию, на которой проживает 19148 человек», - доложил старший участковый Канат Бектурганов.

Начальник ДП области поинтересовался технической оснащенностью пункта, ознакомился с условиями, в которых работают полицейские. Сообщил, что в этом году запланирован ремонт всех участковых пунктах полиции. Также Ерлан Файзуллин отметил, что пять участковых – это небольшой штат для района с населением около 20 тысяч человек.

«В этом году решаем вопрос об увеличении количества участковых в УП г. Темиртау, но за счет внутренних резервов», - сказал Е. Файзуллин.

Затем в УП города Темиртау он встретился со старшими участковыми инспекторами полиции.

«Мы должны соответствовать времени, менять сложившиеся подходы в свете требований концепции слышащего государства, а это шаговая доступность, внедрение сервисной модели в работе правоохранительных органов. Что предусматривает качественное выполнение своих функциональных обязанностей, ужесточается ответственность за коррупционные преступления. Мы обязаны идти в ногу с проводимой реформой. Не знание законодательства, безграмотность, инертность не должны быть свойственны участковым. И, конечно, вы должны работать с самоотдачей – нет хуже равнодушного полицейского. Ваш коллектив трудоспособен и боеспособен. Проблемы есть, но они решаются», - подчеркнул начальник ДП области.

Также он напомнил, о предстоящем празднике - Международном женском дне, и поздравил женщин-сотрудниц с наступающим праздником. Кроме того, Ерлан Файзуллин вручил букеты цветов, грамоты, подарочные наборы ветерану правоохранительных органов Зульфии Таксариновой и супруге милиционера погибшего во время исполнения служебного долга Надежде Пак.

Муж Надежды Пак - старший сержант милиции Сергей Пак свой подвиг совершил в 1989 году. Он получил смертельное ранение во время задержания особо опасного преступника. За это был посмертно награжден орденом «За личное мужество» Указом Президента СССР М. Горбачева

«Меня до слез растрогало такое внимание. После смерти мужа у меня на руках остались трое маленьких детей – сыну было в то время семь лет, дочерям по три и два года. С того времени прошло много лет, и полицейские никогда не забывали меня, оказывали и оказывают всяческую помощь. Младшая дочь Ирина пошла по стопам своего отца: сейчас она сотрудник Восточного отдела полиции, полицейским является ее супруг», - призналась Надежда Пак.