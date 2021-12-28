Увеличить количество страниц в паспортах могут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагается увеличить количество страниц в паспортах. Об этом сообщил депутат Мажилиса, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Ерлан Смайлов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для удобства граждан, которые часто посещают дургие государства, предлагается ввести паспорт с большим количеством листов - до 48 страниц. Сейчас в паспорте 36 страниц. У нас есть предприниматели, представители неправительственного сектора, которые выезжают за пределы страны. Они сталкиваются с тем, что заканчиваются страницы для визы раньше, чем срок действия паспорта. Поэтому для тех, кто часто выезжает, предлагается увеличить количество страниц», - сообщил член Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе.

При этом, по словам Ерлана Смайлова, увеличивается стоимость, но это компенсируется тем, что не требуется часто менять паспорт.

«При этом стандартный паспорт на 36 страниц также будет доступен и срок его действия составит 10 лет, размер госпошлины 8 МРП не увеличится», - сказал Е. Смайлов.